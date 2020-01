Borja Valero, centrocampista dell'Inter, ha concesso un'intervista alla rivista MatchDay Programme dei nerazzurri: "Il rispetto e il sacrificio sono le mie regole fondamentali. Sono sempre stato convinto che il lavoro alla fine paga e quest’anno per me è stata una dimostrazione in questo senso. Nella carriera di un calciatore è essenziale la determinazione, ma per me è sempre stato fondamentale divertirsi in campo".



SUL RUOLO - "Del mio ruolo mi appassiona l’intensità: è come una preparazione fondamentale della cucina. A centrocampo inizia la fantasia della giocata, mi piace creare per i compagni, un po’ come si faceva nel campetto da bambini".



SUL GRUPPO NERAZZURRO - "Questo è un gruppo sano. Ci divertiamo, ma ci alleniamo anche duramente e bene. Conte ha saputo mettere il suo timbro, tutti lo seguiamo. L’Inter per me è qualcosa di grandissimo, te ne rendi conto quando lo vivi. Ha tifosi in ogni parte del mondo eppure quando sei dentro senti di vivere in una famiglia".