Non ci sono più dubbi: Christian Eriksen diventerà un nuovo giocatore dell’Inter. Oggi il Tottenham, impegnato in FA Cup contro il Southampton, ha scelto di non portarlo neanche in panchina. Un'ulteriore e definitiva dimostrazione di come sia ormai imminente la chiusura della trattativa per il danese, che con il Norwich aveva giocato l’ultima mezz’ora.



L'ACCORDO - Ieri Marotta e Ausilio hanno lavorato con Frank Trimboli e gli intermediari che hanno curato l'operazione per mettere tutto nero su bianco. L’accordo tra i nerazzurri e il Tottenham è totale: l’Inter pagherà 15 milioni di euro più 5 di bonus. Raggiunta quindi la cifra richiesta dagli Spurs per liberare il danese, che a giugno sarebbe andato in scadenza di contratto, subito, in questa finestra di mercato. L’Inter ha accettato le condizioni imposte per non rischiare rilanci della folta concorrenza.



ATTESO - Eriksen è atteso a Milano nelle prossime ore, firmerà un contratto che lo legherà all'Inter fino al 2024, con ingaggio da 10 milioni di euro, compresi bonus facilmente raggiungibili.