Il centrocampista nerazzurro Borja Valero è intervenuto a Inter TV in vista del prossimo impegno di campionato contro il Torino: "Ci stiamo allenando veramente forte questa settimana per riprenderci dal pareggio con il Sassuolo. E' sempre difficile affrontare il Torino, squadra che ha giocato molto bene negli ultimi anni. Sarà una gara complicata come tutte. Dobbiamo crescere ancora tanto sul piano offensivo: dobbiamo creare di più, ma credo che comunque la squadra sia più matura, difendiamo meglio come blocco squadra e attacchiamo uniti anche in questo senso. Abbiamo ancora tantissime partite da qui alla fine e ci sarà anche l'Europa League che renderà tutto un po' più complicato con più partite ravvicinate. E' ancora lunga quindi, dobbiamo essere concentrati e provare ad arrivare nei primi quattro. Dal punto di vista individuale sono contento di quello che sto dando alla squadra, sia dall'inizio che dalla panchina, sono sempre positivo e provo a dare sempre il massimo nei minuti che ho. Buu (Brothers Universally United)? E' un messaggio importante non solo per quello che è accaduto contro il Napoli. E' una cosa che dobbiamo far crescere e che i bambini devono imparare fin da piccoli".