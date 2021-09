Intervenuto dagli studi di Dazn, l'ex centrocampista dell'Inter, Borja Valero, esprime la propria opinione sulle differenze tra Dzeko e Lukaku.



“Cambia avere Dzeko o Lukaku in squadra. In momenti di grande pressione è sempre importante avere un calciatore come Dzeko che riceva, protegga e faccia salire la squadra. Lukaku è un calciatore che devi mandare più in profondità”