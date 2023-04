Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’ex centrocampista dell’Inter, Borja Valerò, ha espresso la propria opinione in merito alla formazione che Inzaghi potrebbe avere in mente per la partita di Champions contro il Benfica.



“Io penso che in vista di martedì debbano essere fatte delle scelte importanti. A mio modo di vedere Lukaku non merita la titolarità in primo luogo perché non ha più fiducia in sé stesso; se non si sente al centro del progetto avverte la pressione e non riesce a dare il massimo. Secondo me Simone Inzaghi ha in mente di schierare Edin Dzeko a Lisbona".