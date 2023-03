Intervenuto a Dazn, l'ex centrocampista, Borja Valero, ha espresso la propria opinione in merito all'Inter e alla sfida che questa sera attende i nerazzurri.





“La sfida più grande di Inzaghi e della sua squadra oggi è proprio questa, focalizzarsi sullo Spezia e cercare di vincere perché se martedì potrà giocare contro il Porto, è perché si era guadagnata la Champions e per arrivarci anche l'anno prossimo devono vincere partite come quella di stasera”.