Borja Valero, centrocampista dell'Inter, ha concesso un'intervista a Sport Mediaset, durante la quale ha parlato tra le varie cose di Eriksen e dell'Europa League: "E' stata una vittoria importantissima dopo la sconfitta importante con la Lazio domenica scorsa. Dovevamo vincere e portare a casa un buon risultato per avere una settimana più tranquilla e preparare le sfide che ci aspettano".



QUALIFICAZIONE IPOTECATA? - "Ovviamente sapevamo che un bel risultato all'andata ci avrebbe fatto stare più tranquilli, anche se non si sa mai cosa può accadere nel ritorno. Ora è un po' più semplice".



SU ERIKSEN - "E' normale gli servisse tempo per adattarsi al nuovo calcio e al nuovo allenatore. Ieri ha dimostrato di essere a un buono livello".



SUL KO CON LA LAZIO - "E' già alle spalle, nel percorso di una stagione può arrivare qualche sconfitta più dura del normale: l'importante è essere squadra per lasciarsi queste cose alle spalle".



SULL'EUROPA LEAGUE - "Stanca? Ovviamente è una competizione che ci piace, ma ci lascia un po' di stanchezza. Vogliamo far bene, non possiamo rilassarci".



QUESTA INTER PUO' VINCERE? - "Me lo auguro, è una cosa che penso da inizio stagione, spero che succeda qualcosa di buono".