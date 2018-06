Torna a parlare Marco Branca. L'ex direttore sportivo dell'Inter è intervenuto a RMC Sport parlando della sua esperienza con i nerazzurri e non solo: "Il ruolo del ds? Il metodo migliore è quello di verificare di persona e non tramite tv le qualità dei giocatori. Bisogna essere sempre presenti per verificare anche il carattere, la personalità dei propri uomini. Il ds deve essere presente agli allenamenti, ma anche nelle famiglie dei giocatori, conoscere la moglie e capire la personalità. Gli è richiesto di stare sempre sul posto, sia dopo che prima l'acquisto".



IL COLPO MIGLIORE - "Ce ne sono stati tanti, non vorrei fare torto a qualcuno. Penso a Cambiasso, Maxwell, Maicon e tanti altri"



SU UN POSSIBILE RITORNO ALL'INTER - "Sono abituato a parlare di cose reali, quindi non ci penso. Icardi- Higuain? Bisogna essere all'interno del club per capire queste situazioni'