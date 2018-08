Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex direttore sportivo dell'Inter, Marco Branca, parla del mercato svolto da Piero Ausilio.



“Il mercato era volto al completamento della rosa, adesso hanno più alternative per le diverse competizioni in cui saranno impegnati. Hanno operato nell’ottica di chi deve osservare i paletti del fair play finanziario, e hanno preso un paio di giocatori a fine contratto per liberare alcuni investimenti. Modric? Quando le cose non si chiudono significa che non c’è volontà e disponibilità di farle. Forse non era il momento giusto, stiamo parlando di un grandissimo calciatore, ma chi detiene il suo cartellino ha detto no e per fare un affare bisogna essere d’accordo in tre. La cessione di Coutinho? Esclusivamente per motivi di bilancio, nessuno dal punto di vista tecnico, in primis il presidente, voleva la sua cessione, che è stata una forzatura di bilancio, come accaduto alla Roma per Salah. Sapevamo che sarebbe venuto fuori insieme alla crescita fisica e mentale, siamo felici che abbia fatto strada”.