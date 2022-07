A piccoli passi, ma sempre più decisi.. Nella giornata di ieri il primo contatto. In un albergo del centro della città meneghina, il summit tra i granata, rappresentati da, e i nerazzurri, presenti con. E al tavolo delle trattative non poteva mancare, il procuratore del brasiliano. Primi approcci: si tratta.- Il Torino ha messo in preventivo di doversi separare dal miglior difensore dello scorso campionato, numeri alla mano. MaUna cifra lontana da quello che i nerazzurri vorrebbero spendere, un totale che non superi i. La distanza c’è, come la volontà di venirsi incontro e chiudere una trattativa importante per entrambi i club.. La stretta di mano tra Gleison e l’Inter risale già a sei mesi fa, quando il ragazzo ha detto sì e ha deciso poi di rinnovare con il Toro per riconoscenza, e per portare un bel gruzzoletto alla squadra che l’ha scoperto.- Cosa manca? L’accordo finale tra i due club.Dai parigini dovrebbe arrivare unaI nerazzurri vogliono denaro da poter reinvestire sul brasiliano. E intanto cercano di abbassare le richieste torinesi. Il metodo è l’inserimento di giovani quali. I gioiellini della Primavera classe 2003 sono molto graditi ae il Torino li vorrebbe a titolo definitivo, l’Inter ha aperto ma vuole tenerne il controllo futuro. A far crescere l’ottimismo per la squadra di Inzaghi è la, gli ostacoli ci sono ma paiono superabili. E il buon esito della trattativa farebbe contenti tutti. Bremer ha detto no a tutte le altre pretendenti, inglesi in primis. Vuole l’Inter e i nerazzurri non vedono l’ora di accontentarlo.