Alla fine l'attesa non ha portato i risultati sperati e Ivan Perisic ha scelto il Tottenham. L'Inter ha ingoiato il boccone ma immediatamente dopo è partita al contrattacco, mettendosi al lavoro sulle priorità del mercato in entrata. Non c'è tempo da perdere e al contrario di quelli che erano i programmi di qualche settimana fa, in viale della Liberazione hanno deciso che Gleison Bremer è un calciatore da chiudere in fretta, senza attendere colpi in uscita che possano garantire più agio alle casse.



TRATTATIVA TRA I CLUB - Zhang ne è al corrente e ha dato l'ok, così in settimana l'Inter farà ufficialmente partire l'offensiva con Bremer, questa volta sedendosi a tavolino con il Torino, visto che con il calciatore l'accordo c'è da diverso tempo. La somma da raggiungere per il sì di Cairo oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro e nell'operazione potrebbero essere inseriti calciatori che piacciono a Juric. Tra questi c'è sicuramente Andrea Pinamonti, attratto dall'opportunità. Siamo solo all'inizio, ma finalmente l'Inter è pronta a muovere i primi passi con il Torino.