Dove ci sono giocatori a parametro zero, c'è sempre o quasi ancheLa storia tra i giocatori in scadenza di contratto e l'attuale amministratore delegato dell'è partita da lontano, già dai primi anni alla(Andrea Pirlo, Paul Pogba, Dani Alves) solo per ricordarne alcuni, ed è proseguita coerentemente anche quando si è trasferito a Milano.è infatti ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter accettando il biennale da 3 milioni di euro più bonus proposto dalla dirigenza. L'armeno non è stato il primo acquisto di questo tipo e non sarà probabilmente neanche l'ultimo di questo mercato.L'Inter si era già assicurata - ovviamente a parametro zero -Marotta però non vuole fermarsi al camerunense e a Mkhitaryan e ha in mente di aggiungere alla lunga lista dei colpi a zero un altro tassello, il più importante, ovvero Paulo Dybala.. In particolare, la speranza di Marotta è quella di riuscire a cedere in tempi brevi - anche senza ricevere un compenso - sia Arturo Vidal che Alexis Sanchez, in modo da alleggerire il monte ingaggi e poter concretizzare la trattativa per la 'Joya'.e ora potrebbe riabbracciarlo.- Non solo giocatori che arrivano a scadenza di contratto ma anche alcuni che partono. "Chi di spada ferisce, di spada perisce", mai come in questo caso il detto si può legare all'Inter e soprattutto a Marotta.. E forse non è un caso che a 'sottrarre' il croato siaattuale direttore sportivo degli Spurs che con Marotta ha lavorato per tanti anni alla Juventus e da cui ha imparato l'arte degli acquisti a zero. L'addio dell'esterno è il più doloroso ma non l'unico. Hanno infatti già salutato l'Inter, tutti e tre ormai fuori dal progetto e lasciati partire consensualmente a zero.