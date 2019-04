Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Marcelo Brozovic, fuori causa per una distrazione muscolare al semitendinoso della coscia destra nell'ultima partita pareggiata dall'Inter con l'Atalanta, salterà sicuramente le incombenti sfide di campionato contro Frosinone e Roma. In dubbio la sua presenza per il match contro la Juventus del 27 aprile: lo staff medico proverà a riconsegnarlo a Spalletti in tempo, ma la situazione andrà monitorata giorno per giorno. Nuovi controlli verranno effettuati la prossima settimana.