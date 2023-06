Proseguono, sempre più fitti, i contatti con l’Al Nassr, contatti che si incanalano verso una risoluzione positiva dell’affare tra i nerazzurri e il club saudita. In queste ultime ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,– più bonus – richiesti da Marotta e Ausilio per lasciar partire Brozovic. Club saudita che, stando alle ultime informazioni, dopo una prima offerta di 15 milioni, è salito a una proposta di 18 milioni, ancora non abbastanza per vincere le resistenze nerazzurre.. Nulla da fare quindi per il Barcellona, il cui interesse si è fermato a un triennale a 7 milioni a stagione e a un pareggio dell’offerta saudita. Brozovic è quindi pronto a lasciare Milano dopo otto anni vissuti con la maglia nerazzurra, partendo per questa nuova esperienza in Arabia e per l’ultimo grande contratto della sua carriera. La storia pubblicata ieri dallo stesso croato, d’altronde, non lasciava spazio ad alcun dubbio.– dopo l’addio a zero di Dzeko –Per non farsi soffiare obiettivi come Frattesi e Lukaku, sempre più nel mirino del Milan.