Marcelo Brozovic ha superato un’altra prova, il croato non smette più di sorprendere nonostante la trasformazione da “normal player” a “top player” sia ormai certificata da una lunghissima serie di partite che ha cancellato quella fastidiosa intermittenza che in passato ne ha segnato il rendimento e il rapporto con i tifosi. Poi, un regista che detta tempi e smista palloni senza risparmiare neanche una goccia della sua energia in corpo.Brozovic corre,Dati impressionanti, che ne documentano l’importanza per l’Inter e per Luciano Spalletti, che ormai non ne può più fare a meno. Proprio il tecnico toscano non perde occasione per rammentarlo ai suoi nei momenti di difficoltà: “Dovete passare da Brozo”, urla Spalletti dalla panchina quando i nerazzurri non riescono a far girare il pallone come invece dovrebbero.Il centrocampista croato è ormai il faro dell’Inter, l’iniziatore della manovra nerazzurra, ma allo stesso tempo tra le più energiche ostruzioni alle trame avversarie. Brozovic è sempre più un centrocampista totale, uno di quelli che potrebbero fare gola a, quello annunciato pochi giorni fa e che ha legato Brozovic all’Inter fino al 2022.