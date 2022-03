I prossimi giorni saranno decisivi per valutare il recupero dei due calciatori dell'Inter Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij in vista della gara contro la Juventus di domenica sera all'Allianz Stadium. I due hanno lavorato in due dei tre giorni di riposo concessi da Inzaghi nel weekend e, come ribadito da Gazzetta.it, sono clinicamente guariti dai problemi al polpaccio accusati a Liverpool.