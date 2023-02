Ultima sgambata ad Appiano Gentile, poi Simone Inzaghi dovrà sciogliere anche gli ultimi dubbi che lo accompagnano prima di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. Spazio agli uomini più in forma, ma in partite così, ha spiegato Inzaghi, è determinante anche e soprattutto l’apporto di chi subentra dalla panchina.







Le due incertezze sono quelle che riguardano Brozovic e Lukaku, entrambi alle prese con una condizione fisica in netto miglioramento, ma non ancora al top della forma. Ecco perché anche domani, in cabina di regia, dovrebbe partire Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan ai lati. Davanti, invece, la coppia di attaccanti dovrebbe essere quella formata da Lautaro e Dzeko, quella che finora ha condotto l’Inter fino a questo punto. Brozovic e Lukaku faranno parte del match, entreranno a gara in corso e avranno a propria disposizione un buon minutaggio.