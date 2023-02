Intervistato dal sito ufficiale della Uefa in vista della sfida di Champions League che vedrà la sua Inter affrontare il Porto negli ottavi di finale, Alessandro Bastoni, difensore classe 1999 ha presentato così la sfida parlando anche delle sue passioni.



TESTA - Sono gli ottavi di Champions League, sicuramente non sarà facile. Ho letto le statistiche delle loro partite contro le squadre italiane, cercheremo chiaramente di ribaltarle. Sarà una partita in cui saranno i dettagli a fare la differenza. È una doppia sfida, dobbiamo essere concentrati e non dobbiamo perdere la testa se qualcosa va storto. Dobbiamo restare uniti”.



IL BASKET - "Io sono di un piccolo paesino di 3000 persone di nome Piadena, dove però la cultura cestistica è molto alta. Andavo il sabato sera a vedere le partite. Sono cresciuto insieme al basket ed è uno sport che mi appassiona tanto assieme al calcio. Il mio giocatore preferito è Steph Curry e cerco di prendere tanto da lui soprattutto come visione di gioco".



CALCIO COME NBA - "Nel calcio dove stiamo andando oggi il ruolo è sempre meno importante, tutti fanno tutto che è un po' quello che ci insegna il basket, si gira molto e non ci sono marcature pre-definite. Fortunatamente un pregio che è ho restare calmo e lucido in situazioni in cui ci si potrebbe spaventare".