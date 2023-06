Quello tra Brozovic e l’Inter dà tutta l’aria di un amore consumato, con i nerazzurri che non vedono l’ora di venderlo per andare su Frattesi e con il croato che, a sua volta, frena tutte le trattative. Da un po’ di tempo i rapporti tra le parti non sono idilliaci e tutto è iniziato quando il centrocampista croato si è infortunato al polpaccio. Un infortunio che lo ha tenuto per molto tempo lontano dai campi, ma che il calciatore ha deciso di curare da specialisti di fiducia, spesso non ascoltando i consigli del club, che a quel punto ha irrigidito la propria posizione. La storia di oggi la conosciamo tutti, ma probabilmente l’origine delle prime crepe è da ricercare proprio in quella scelta del calciatore, mai digerita dal club.