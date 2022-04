Intervistato da Sky, il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, ha parlato della partita vinta contro lo Spezia e del derby di Coppa Italia di martedì sera.



"È una vittoria davvero importante per il nostro percorso, adesso dobbiamo continuare, prima con il Milan e poi con la Roma. Dobbiamo andare avanti così, anche oggi abbiamo giocato bene, pur soffrendo un po' nel primo quarto d'ora. Ma le grandi squadre segnano e vincono queste partite. Il derby è importante per noi e per i nostri tifosi, daremo tutto. Contento per il gol, ma solo se la squadra vince".