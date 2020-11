Dopo la bella e meritata vittoria contro il Sassuolo, arriva un'altra bella notizia per l'Inter e per Antonio Conte: il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, è risultato negativo al tampone e sarà quindi a disposizione del tecnico salentino per la sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach.



PRONTO AL RIENTRO - Brozovic potrebbe subito riprendersi il proprio posto in mediana, dove Conte ha avuto diversi problemi. Per ritrovare l'equilibrio perso, l'ex ct, dopo tanti esperimenti, ieri ha schierato Barella nella posizione di play, ricevendo in cambio una buona risposta dal centrocampista italiano, che però sarà ancora più utile da mezzala. Brozovic è pronto a riprendersi una maglia da titolare, perché dopo qualche problema iniziale col tecnico, si è giunti nuovamente alla conclusione che l'Inter non è ancora pronta a fare a meno di lui.