Marcelo Brozovic non ci sarà in Inter-Fiorentina: il centrocampista classe 1992 non sarà convocato per la 30esima giornata di Serie A. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di vedere Calhanoglu regista e Vidal da mezzala: queste le indicazioni di formazione in vista della sfida alla Fiorentina, in programma domani pomeriggio alle 18.



SALTA ANCHE LA NAZIONALE - Niente viola per il croato, che molto probabilmente salterà anche la convocazione in nazionale, per tornare nella super sfida alla Juve, in programma all'Allianz dopo la sosta.