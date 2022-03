Antonio Rudiger si era convinto ed era vicinissimo a firmare il rinnovo del suo contratto in scadenza con il Chelsea. Il problema sorto con l'invasione della Russia in Ucraina e le conseguenti sanzioni che il governo inglese ha imposto a Roman Abramovich e di conseguenza al club londinese, hanno cambiato i suoi piani. Il difensore tedesco ex-Roma è tornato a guardare al mercato con Juve e Bayern Monaco alla finestra per acquistarlo. Lo riporta il The Sun