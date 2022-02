Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato così a Prime Video dopo la partita con il Liverpool:



“Penso che nei 75 minuti prima di prendere il gol abbiamo fatto bene contro una delle migliori squadre in Europa. E’ un peccato prendere gol su corner, dove noi siamo forti, ma queste sono le grandi squadre, se non fai gol ti puniscono. Abbiamo dato tutto per 90’, non è bastato, ma usciamo dal campo consapevoli di aver dato tutto. Il ritorno? Ci proviamo, non è una situazione ideale ma prima dobbiamo pensare al campionato”.