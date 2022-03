Brutte notizie per Simone Inzaghi, che per la gara di San Siro con la Fiorentina non avrà a disposizione Marcelo Brozovic. Proprio lui, l'insostituibile. Uscito contro il Liverpool per un affaticamento muscolare, il centrocampista croato ha saltato la gara col Torino e non verrà rischiato neanche sabato alle 18 in vista del big match contro la Juventus in programma dopo la sosta all'Allianz Stadium. Per questo, il centrocampista nerazzurro dovrebbe saltare anche la convocazione in nazionale con l'obiettivo di recuperare al cento per cento.



IL PIANO B - Nel frattempo l'allenatore sta studiando una soluzione alternativa (in attesa di un rinforzo in quel ruolo per la prossima stagione). Inzaghi ha provato Arturo Vidal in quel ruolo, ma il favorito per giocare in mezzo è Hakan Calhanoglu con il cileno che potrebbe partire dal primo minuto nella posizione di mezz'ala. Barella dall'altra parte. I riflettori però saranno accesi sul centrocampista turco, chiamato a una svolta per invertire la rotta di un 2022 iniziato nel peggiore dei modi: zero gol e un solo assist - nel derby col Milan - nel nuovo anno. Poco, troppo poco. Domani Inzaghi lo potrebbe provare da vice Brozovic: così sta pensando di sostituire così uno dei perni dell'Inter, già con lo sguardo proiettato alla Juventus.