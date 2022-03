Ansia in casa Inter. A due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, in programma sabato alle 18, Marcelo Brozovic non ha preso parte alla seduta con i compagni. Il centrocampista croato, uscito nella sfida di Champions League contro il Liverpool per affaticamento al polpaccio destro, si è allenato a parte ed è in dubbio per la sfida contro i viola, fondamentale per lascarsi alle spalle il pareggio contro il Torino mettere pressione al Milan, impegnato sabato sera contro il Cagliari.