Marcelo Brozovic è il protagonista del Match Day Programme in casa Inter di oggi in vista della sfida contro il Monza. Importante il riferimento all'amore per Milano, proprio nei giorni in cui si parla di lui come possibile obiettivo delle trattative fra nerazzurri e Barcellona.



SONO MATTO - "Mio padre, mia madre, la mia famiglia sono le persone che più mi danno forza e fiducia. Cosa mi ha aiutato nella mia carriera? Personalità e sacrificio. E poi sono un po’ matto".



MILANO - "Sono nato a Zagabria e cresciuto a Velika Gorica, lì è parte della mia vita ma Milano è una città a cui sono legato. Il mio posto del cuore è Okuje, piccolo paese dove sono cresciuto".



IDOLI - "Quando ho iniziato a giocare guardavo i calciatori professionisti, Frank Lampard mi piaceva. Oggi sono orgoglioso di essere riuscito a fare quello che ho fatto e di aver percorso la mia strada sempre con la stessa passione".



IL GOL PIU' EMOZIONANTE - "Quello che ha aperto la rimonta nel derby vinto per 4-2 nel febbraio 2020. Eravamo sotto di due gol, ho visto quella palla che scendeva a l’ho colpita di sinistro al volo: un gol bellissimo e un momento emozionante, ero veramente contento".