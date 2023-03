Turchia-Croazia cambia il centrocampo dell'Inter. L'infortunio di Hakan Calhanoglu (LEGGI QUI) . In realtà il nazionale croato ha giocato titolare davanti alla difesa quattro delle ultime cinque partite di campionato con Udinese, Bologna, Spezia e Juventus, entrando dalla panchina solo contro il Lecce. Ma di fatto era statoNon di quello visto finora in questa stagione, condizionata da infortuni e Mondiale in Qatar. Ma del regista moderno che abbina qualità e quantità apprezzato fino all'anno scorso, quando era in scadenza di contratto e ha- Classe 1992, Brozovic è arrivato a Milano nel gennaio del 2015 dalla Dinamo Zagabria in prestito oneroso per 3 milioni di euro con riscatto fissato ad altri 5 milioni nell'estate del 2016 per una valutazione complessiva di 8 milioni. Per sistemare i conti del bilancio, il presidente- Anche perché i dirigenti nerazzurri hanno già deciso di puntare sugià sborsati l'estate scorsa per il prestito oneroso. Il giovane nazionale albanese classe 2002 finora non è riuscito a trovare spazio in squadra, ma gode della fiducia della società e