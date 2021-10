Il futuro di Marcelo Brozovic in nerazzurro è tutt'altro che scontato. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che svela il motivo che c'è dietro ai tanti rinvii per l'incontro tra l'entourage del calciatori e l'Inter.



"L'interessamento del Paris Saint Germain spiega la mancanza di fretta da parte dell'entourage del croato nell'incontrare i manager di viale della Liberazione. Brozovic è un idolo della curva e della tifoseria in generale, vive bene a Milano con la famiglia e nello spogliatoio è stimato, tanto che a volte ha indossato anche la fascia da capitano. Resta da capire quanta voglia abbia di continuare la sua avventura in nerazzurro alla luce dei tagli imposti dagli Zhang".