Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, commenta a Sky Sport la vittoria in casa dello Spezia: "E' stata una vittoria importante per noi, ora dobbiamo continuare. C'è il Milan in Coppa Italia, poi altre partite. Dobbiamo continuare così, abbiamo giocato bene, nei primi 10-15 minuti abbiamo sofferto un po' di più. La grande squadra fa gol e vince. Non ho altro da dire. Quanto sentiamo la sfida nel derby? Per noi è importante, anche per i tifosi: vogliamo vincere. Il gol? Sono contento, ma è meglio se non lo faccio e la squadra vince".



A Dazn, poi, ha aggiunto: "Dobbiamo continuare così, non possiamo prendere gol in quel modo: serve essere più concentrati. Abbiamo giocato bene, abbiamo sofferto un po' all'inizio del primo e del secondo tempo, ma per il resto la gara è stata completamente a nostro favore. Noi siamo forti: mancano sei o sette partite, bisogna vincerle e basta".