Brutte notizie per l'Inter. Aumenta la concorrenza per Onana: sul portiere, infatti, oltre al Chelsea è spuntato anche il Manchester United. I Red Devils lo hanno messo in pole position rispetto al numero uno del Porto, Diogo Costa, nella sostituzione di de Gea, in uscita dal club. Secondo il Guardian, Erik ten Hag ha molto apprezzato le doti, anche con i piedi, di Onana e ha scelto lui per la porta della sua squadra.