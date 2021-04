Per il futuro del centrocampo il Barcellona starebbe pensando sempre più seriamente di puntare sul 18enne Ilaix Moriba. Secondo Metro si raffredderebbe quindi la pista relativa al 30enne olandese Georginio Wijnaldum. Una buona notizia per l'Inter, che come vi abbiamo raccontato è sulle tracce del centrocampista che a giugno concluderà il suo contratto con il Liverpool.