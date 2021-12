Inzaghi non ha esitato a sostituirlo subito dopo la botta rimediata al piede, così all'11' della ripresa di Salernitana-Inter, Alessandro Bastoni ha lasciato posto a Dimarco. Il difensore ex Atalanta è troppo importante nell'economia del gioco nerazzurro e per questo motivo c'è stata un pizzico di apprensione per le sue condizioni fisiche, ma dall'infermeria arrivano notizie confortanti: Bastoni sta bene e non sembra a rischio la sua presenza per la sfida di mercoledì contro il Torino.