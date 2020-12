Arrivano aggiornamenti importanti in casa Inter per quanto concerne le condizioni di Arturo Vidal e Marcelo Brozovic: entrambi i centrocampisti stanno lavorando per esserci con lo Spezia e la loro presenza è possibile, secondo Sky.



GLI AGGIORNAMENTI - Il cileno ha saltato le ultime partite per un problema muscolare, ma la sua presenza con i liguri non sembra essere in dubbio: bisognerà capire se dal 1' o da subentrato, in vista della sfida contro il Verona. Discorso simile anche per Brozovic, uscito dolorante contro il Napoli per una contusione al retropiede sinistro: il croato dovrebbe essere convocato.