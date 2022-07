La trattativa Inter-PSG per Skriniar non è affatto tramontata, anzi, è pronta a vivere un nuovo capitolo della storia. A tessere la tela della cessione è Paolo Busardò, intermediario che quest'anno ha portato avanti buona parte del mercato nerazzurro. Le operazioni Bellanova e Gosens hanno la sua firma ed era stato sempre lui a promettere Bremer ad Ausilio. Da diverse settimane Busardò media anche per la cessione di Skriniar al PSG e in giornata l'intermediario è volato all'estero proprio per incontrarsi con gli esponenti del club francese. Da viale della Liberazione continuano a chiedere 70 milioni di euro per il difensore slovacco, l'ultima offerta pervenuta da Parigi era da 50 milioni, ma a questo punto potrebbero presto arrivare rilanci.