La coppia Icardi-Lautaro da i primi importanti segnali di coesistenza e questo è un buon motivo per sorridere per i tifosi nerazzurri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i due centravanti si siano presentati con un buon biglietto da visita.



“È l’Inter degli argentini? Forse è ancora presto per dirlo, ma di certo i tifosi nerazzurri possono cominciare a sfregarsi le mani guardando Lautaro Martinez e Mauro Icardi giocare insieme. A Sheffield arriva il secondo pareggio di fila (1-1 dopo il 3-3 con lo Zenit), che lascia ancora un punto di domanda su quest’Inter. Però il test di affinità dei due attaccanti, il primo messo in piedi da Spalletti nell’estate delle amichevoli internazionali, è comunque un bel biglietto da visita per il Toro e Maurito in coppia”.