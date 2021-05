I tifosi dell'Inter si preparano a riempire le strade di Milano per la festa scudetto. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come non ci sia niente di organizzato ma come allo stesso tempo siano sold out tutti i pub della città con spazi all'aperto.



“La grande comunità che da oltre cinquant’anni – prima nei popolari e poi nel secondo anello verde - è vicina all’Inter, nella buona e nella cattiva sorte, è arrivata preparata all’appuntamento con lo scudetto che manca dal 2010, dalla stagione del triplete. Non può manifestare l’amore per la squadra con le ormai celebri coreografie da stadio, ma la Nord si è organizzata per rendere omaggio ai “probabili” campioni d’Italia con una lunga festa che potrebbe già iniziare domani, se l’aritmetica certificherà lo scudetto. I pub di Milano, negli spazi aperti, sono sold out. Nulla di programmato, però”.