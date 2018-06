L'Inter può contare sul gradimento di Malcom. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come i nerazzurri siano disposti ad offrire un contratto di cinque anni all'attaccante brasiliano.



“Il brasiliano ha nell'Inter una destinazione gradita, vorrebbe trasferirsi a Milano: c'è sempre quella possibilità di esordire in Champions - solo nell'ultima stagione il bomber dei francesi si è visto all'opera in Europa League - e alzare il livello dopo i suoi tre anni in Ligue 1. Sul piatto ci sarebbero cinque anni di contratto da offrire al giocatore”.