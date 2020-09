L'Inter saluta, dopo solo una stagione, Diego Godin, il principale rinforzo difensivo della scorsa annata: c'è l'accordo per quanto riguarda la buonuscita dai nerazzurri, ora è in definizione il contratto del Flaco con il Cagliari.



I DETTAGLI - L'uruguaiano è pronto a diventare un nuovo giocatore dei sardi: una trattativa che ha avuto degli intoppi, ma che ora si è sbloccata e va verso la chiusura definitiva. Godin ha raggiunto l’accordo per la buonuscita dall’Inter: c’è il via libera del club nerazzurro. Ora il triennale con il Cagliari, da 2,5 milioni di euro a stagione: