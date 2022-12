Azzedine Ounahi è stato uno dei protagonisti assoluti di questi Mondiali e le sue prestazioni non sono passate inosservate con l'Inter in prima fila fra le italiane per lui. Secondo El Desmarque, in Spagna, tuttavia, per lui c'è letteralmente la fila con il Leicester pronto a spendere cifre importanti ma anche l'Atletico Madrid e il Siviglia in prima linea.