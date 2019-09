Samir Handanovic e l'Inter, un matrimonio destinato a durare. Fino alla fine. Della carriera del portiere sloveno classe '84, che si è preso il tempo necessario per decidere il proprio futuro e a chi legare la parte conclusiva del suo percorso calcistico. Antonio Conte vuole puntare su di lui, anche se alle sue spalle si affaccia un giovane estremo difensore di grande prospettiva e sempre nell'orbita nerazzurra come il genoano Radu. E così presto arriverà il rinnovo fino a giugno 2022, per essere ancora il presente ma non soltanto di un'Inter che sogna in grande.