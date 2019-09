La discussione fra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic nel post-partita della sfida pareggiata dall'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League c'è stata e secondo quanto svelato da Sky Sport è nata proprio da una richiesta fatta nel finale di gara da parte dell'attaccante belga ai compagni. Lukaku ha chiesto di giocare più spesso palla a terra e non continuare a lanciare lungo su di lui. La lamentela ha colto fra più risentiti proprio Brozovic che si è sentito parte in causa e che si è alzato andando muso a muso con la punta belga salvo poi essere divisi.