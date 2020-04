Antonio Conte ha chiesto garanzie, nel caso dovesse partire Lautaro Martinez, il tecnico salentino chiederà alla società un centravanti altrettanto pronto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Nessuna trattativa è già partita. Per intendersi: i discorsi, anche attraverso intermediari, sono decisamente più avanti tra Inter e Barcellona per Lautaro, i cui agenti hanno da tempo aperto la via. Un addio del Toro «costringerebbe» però l’Inter a trovare sul mercato due attaccanti. Il secondo sarà un affare probabilmente a costo zero, almeno sul cartellino. C’è il nome di Cavani, che affascina Antonio Conte. E c’è certamente quello di Dries Mertens, al quale l’Inter è disposta a offrire un triennale per sostituire in rosa il partente Sanchez, che i nerazzurri non riscatteranno dal Manchester United. Una certezza, in tutto questo, c’è: Antonio Conte non vuole salti nel buio. E se rinuncia a Lautaro sarà, sarà solo perché avrà avuto garanzie di crescita: nuova luce, oltre la Lu-La”.