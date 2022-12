In viale della Liberazione è suonato il campanello d’allarme, la dirigenza ha capito che non si può più aspettare: l’Inter ha assoluta urgenza di un centravanti, discorso valido per il presente e soprattutto per il futuro, visto che quella di Lukaku è una storia tutta da scrivere.. Nasce esterno, si sta trasformando in punta, processo che Ausilio e Baccin avevano già previsto oltre un anno fa, quando avevano ormai definito i discorsi con Raiola per il doppio colpo (Thuram-Dumfries), prima che il ginocchio dell’attaccante facesse crack, spingendo i nerazzurri verso una delle più grandi delusioni degli ultimi anni: Joaquin Correa.- Lo status di calciatore in scadenza di contratto rende di Thuram un calciatore parecchio ambito, al punto che per lui si era parlato addirittura di Bayern, prima che il club tedesco facesse intuire di essersi defilato.. Certo, serve massima cautela per evitare un Bremer bis e poi un ingaggio da top player della rosa, perché quello è ciò che chiedono Thuram e il suo entourage, che iniziano a considerare il campionato italiano come una tappa perfetta.- Dopo l’incontro qatariota, i dialoghi si sposteranno a Milano, dove l’Inter cercherà di imbastire l’offensiva definitiva.. L’Inter ha già parlato con l’agente del calciatore chiedendogli di trovare una soluzione gradita, in viale della Liberazione ritengono sufficienti le chance offerte all’argentino e sono convinti che la cosa più opportuna per entrambe le parti sia voltare pagina.