Sono passati 43 giorni dall'ultima volta che Romelu Lukaku si è allenato in gruppo con l'Inter; nel frattempo, la ricaduta dell'infortunio che lo tormenta da fine agosto e la poco felice spedizione ai Mondiali con il Belgio. L'attaccante, adesso, va recuperato sia sul piano psicologico sia su quello fisico.



VERSO IL NAPOLI - Non è in forma, questo va da sé. Non potrebbe esserlo, dopo tutte le settimane di stop che ha passato. Non è che subentrato nelle gare in cui è stato impiegato in Qatar, la pausa del campionato adesso gioca a suo favore. Lo staff di Simone Inzaghi è al lavoro da oggi, data del suo rientro in gruppo dopo le vacanze, per aumentare velocità, reattività e forza. L'aria dello spogliatoio nerazzurro, poi, farà bene a Big Rom, che mette nel mirino il Napoli per tornare a viaggiare come faceva con Conte.



QUOTA 101 - C'è poi un obiettivo anche... sulla bilancia: come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, i nutrizionisti stanno studiando un programma per far scendere il peso dell'ariete nerazzurro a 101 chili, che è ritenuto quello ideale per la massa muscolare del centravanti ex Manchester United e Chelsea. Che in questi giorni lavora con il preparatore di fiducia, che lo ha seguito dal Belgio. Un 2023 che, per Lukaku, dovrà avere il sapore della svolta.