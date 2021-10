La prossima stagione, in difesa, l'dovrà dare una rinfrescata., infatti, salvo clamorose sorprese, non faranno più parte della rosa nerazzurra e per questo motivosono in fase di valutazione di nuovi profili da regalare a Simone. E, tra questi, c'è sicuramente quello di Gleison. Il centrale del, in scadenza di contratto nel 2023, si sta confermando come uno dei migliori della nostra Serie A e ha attirato su di sé gli occhi nerazzurri. L'Inter ha avviato già i primi dialoghi esplorativi e lo sta facendo seguire da inizio stagione , ma anche altri club, scrive Tuttosport, si sono accorti dei suoi progressi. La, per esempio, ne sta rimanendo particolarmente colpita, conche lo vede come profilo ideale per il futuro. E anche dall'estero ci sono degli apprezzamenti... Insomma, c'è la fila, con l'Inter davanti a tutti perché è quella che si è mossa per prima. E con ilche deve valutare il da farsi: rinnovare per venderlo a un prezzo più alto o soddisfare comunque le sue ambizioni ("Voglio giocare in Europa. Senza coppe europee la nazionale brasiliana non ti osserva" ha dichiarato tempo fa), oppure rischiare di perderlo a una cifra inferiore a quella del suo valore, visto che scade tra un anno e mezzo.