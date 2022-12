L'Inter non si farà trovare impreparata nel caso Skriniar decidesse di non rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri. È quanto scrive la Repubblica, che svela un nuovo profilo che potrebbe interessare al club di viale della Liberazione.



“La dirigenza nerazzurra, per non farsi trovare impreparata, lavora su più alternative (visto che a giugno probabilmente lasceranno anche de Vrij e D’Ambrosio). Smalling, anche lui a parametro zero, Scalvini - l’Atalanta chiede 30 milioni - e Koulibaly i nomi sul taccuino della società, ma non sono gli unici profili seguiti: Castello Lukeba - Lione, classe 2002, valutazione 15 milioni - e Becao dell’Udinese piacciono molto a Simone Inzaghi. Soprattutto il brasiliano, che può lasciare Udine per una cifra vicina ai 10 milioni di euro”.