Luciano Spalletti ha voluto immediatamente chiarire le cose per evitare incomprensioni: «In questo momento non possiamo riscattare Cancelo e Rafinha, vedremo in seguito», ha spiegato il tecnico toscano dopo appena pochi minuti dall’inizio della sua conferenza. Una frase che ha un po’ scosso i tifosi, ma che in realtà racchiude il senso dei discorsi intrapresi tra il tecnico toscano e Piero Ausilio nella riunione di giovedì sera.



RAFINHA ASPETTA L'INTER - La priorità dell’Inter è cedere, capire il ricavato, e di conseguenza agire sul mercato in entrata. Ma sarà impossibile farlo senza prima avere un’idea su quello che sarà il frutto delle cessioni. Il senso è questo ed è seguendo questo filone di pensiero che si arriva anche a comprendere quello che potrebbe essere il futuro di Rafinha. A differenza di Cancelo, il brasiliano vorrebbe sposare la causa nerazzurra e anche suo padre (che ne cura gli interessi), spinge per questa eventualità. Ma sarà necessario aspettare e in questo senso Rafinha si è mostrato disponibile nei confronti della società di corso Vittorio Emanuele.



LE RICHIESTE DELL'INTER AL BARCELLONA - L’Inter ha bisogno di tempo e Rafinha è disposto a concedergliene. Adesso sarà fondamentale capire quali saranno invece le esigenze del Barcellona, che lo scorso gennaio - non a caso - non ha voluto fare sconti, fissando a 40 milioni la cifra per il riscatto nerazzurro del fantasista. Le intenzioni di Ausilio sono quelle di parlare con il club catalano e presto questo incontro potrebbe effettivamente avvenire. Il ds dell’Inter spiegherà anche ai blaugrana quanto già detto a Rafinha e Mazinho, ovvero che prima del mese di luglio sarà impossibile iniziare a trattare in modo concreto. Quella che l’Inter chiederà al Barcellona è un’opzione, un congelamento dei tempi per evitare che qualche altro club possa inserirsi tra le parti e soffiare il calciatore ai nerazzurri. Il Barcellona ci penserà, consapevole del fatto che Rafinha spinge per rimanere a Milano.