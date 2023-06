L'Inter può riportare in Italia Kalidou Koulibaly. Nonostante le sue dichiarazioni sulla volontà di restare al Chelsea, nei rapporti fra il club nerazzurro e i Blues che riguarderanno sicuramente Romelu Lukaku, ma anche André Onana, la squadra londinese potrebbe inserire come contropartita per il portiere camerunese anche il prestito del difensore ex-Napoli. Lo riporta la Repubblica.