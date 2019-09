Antonio Conte può sorridere e non soltanto perché la sua Inter è prima in classifica. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la squadra stia assorbendo sempre di più i dettami del proprio tecnico.



“Un solo gol subito in 5 match, come non accadeva da Mancini 2015-16 che sgommò con 5 vittorie su 5. Come ora Conte che è tornato al comando e ha lasciato il Napoli a - 6 punti. Ma più che una classifica in fasce, conta lo spirito di una squadra che sta crescendo sempre più riconoscibile nella sua identità etico-tattica, a somiglianza del suo allenatore, che anche ieri è stato decisivo con scelte iniziali e cambi in corsa”.